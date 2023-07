„Eingequetscht!“ Piastri gleich nach Start raus

Es war wenige Sekunden nach dem Start: McLarens Shooting-Star Oscar Piastri versuchte, in Kurve 1 ganz innen vorbeizuziehen. Von Platz 5 gestartet will er an Carlos Sainz vorbei, weil sich der Ferrari-Pilot verbremst hatte. Doch der Spanier steckte nicht zurück, zog ebenfalls nach innen und quetschte den Australier ein.