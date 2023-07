Ski-Legende bangte erneut um seine Kinder

Appell an alle Eltern

Asher erwischte es dabei besonders schwer und erlitt eine Kohlenmonoxidvergiftung. Inzwischen habe er sich jedoch wieder erholt. Die besorgte Mutter: „Es war eine schreckliche Erfahrung, aber zum Glück sind alle okay. Aber ich möchte alle Eltern an die Gefahren von Kohlenmonoxid erinnern.“