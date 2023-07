„Ich will eine Legende werden“

Tourneen und Traumfrau

Auch was die Zukunft anbelangt, gibt es klare Vorstellungen. „Das Ziel ist es, als alter Mann große Tourneen zu spielen. Wie Bruce Springsteen.“ Und seine Traumfrau will er auch finden. „Ein schönes Lächeln soll sie haben und mit sich selbst zufrieden sein. Und mich lieben, weil ich ich bin und nicht der Sänger.“ Am 7. September kann man Thorsteinn Einarsson in Linz im Rosengarten am Pöstlingberg sehen, da steht ein Benefizkonzert für den Samariterbund an.