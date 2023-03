„Musik war meine Medizin in diesen Wochen“

Mein aufrichtiges Beileid. Wie trauern Sie?

Ich war in den letzten Wochen viel für mich im Studio, nicht aus Druck, sondern weil ich es brauchte. Musik ist meine Medizin. Es sind sehr schöne Songs entstanden, keine deprimierenden. Ich schätze jetzt das Leben umso mehr und weiß auch, wie schnell es vorbei sein kann. Ich will jede Sekunde genießen und so viel Musik machen wie möglich.