Hartberg gegen Austria Lustenau - ab 17 Uhr LIVE

Statistik spricht für Gäste

Gegen Lustenau holte Hartberg im Vorjahr in vier Duellen nur einen Punkt. „Es wird wieder eine schwierige Aufgabe, aber wir haben unser erstes Spiel zu Hause“, betonte Schopp. „Wir vollen richtig Gas geben und Lustenau so bespielen, dass wir in unserer Idee die Sicherheit entwickeln, auch in den nächsten Spielen Punkte machen zu können.“