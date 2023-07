Schaub „war klar, dass ich mich durchbeißen will“

Schlüsselrolle im Mittelfeld?

Und jetzt? Eine Kampfansage ist dem Offensiv-Allrounder nicht zu entlocken. Hertha BSC, Schalke und der HSV wollen, nein sollten aufsteigen, diese Ambitionen haben auch Düsseldorf und St. Pauli. Für Hannover ist es die fünfte Saison in Liga zwei, ganz vorne mischte man nie mit. Dafür wurde jetzt von Leipzig (Ex-)Teamspieler Marcel Halstenberg verpflichtet. „Wir wollen erst einmal einen guten Start“, spekuliert Schaub nicht. Aber er kennt das sensible Fan-Pflaster in Hannover. „Wir sind mit dafür verantwortlich, wie die Stimmung sein wird. Aber die Liga ist so eng, gefühlt kann jeder jeden schlagen.“ Schaub könnte im Mittelfeld-Zentrum eine Schlüsselrolle einnehmen. Das erwarten sich zumindest die Medien in Deutschland. Er selbst spukt keine großen Töne, sagt nur: „Ich fühle mich gut, konnte die intensive Vorbereitung voll durchziehen.“ Einen Gedanken an eine Rückkehr nach Österreich verlor er dabei nie, auch wenn die Gerüchteküche in Hütteldorf kochte. Da war Rapids Wunsch mehr Vater des Gedanken: „Ich habe für drei Jahre hier unterschrieben. Mir war immer klar, dass ich mich hier durchbeißen will“, sagt Schaub, der bei Köln ja schon einmal ein gefeierter Aufstiegsheld war.