Studie: So prägen Algorithmen das Wahlverhalten

Experiment an Zehntausenden

In einem Experiment, in das knapp 30.000 Nutzer bei Facebook und rund 26.000 Nutzer bei Instagram einbezogen wurden, untersuchten die Forscher die unterschiedliche Wirkung von chronologischen gegenüber personalisierten, also algorithmisch sortierten Social Media-Feeds. Der chronologisch geordnete Feed „verringerte dramatisch die Zeit“, die Nutzer auf Instagram und Facebook verbrachten, heißt es in der Studie. Außerdem erhöhte er die Inhalte von Freunden mit nicht-extremen Ansichten und ideologisch gemischten Quellen auf Facebook. Gleichzeitig nahm aber auch die Gesamtmenge an politischen, nicht vertrauenswürdigen Inhalten zu. Das Niveau der Themenpolarisierung, des politischen Wissens oder politischer Einstellungen während des Studienzeitraums habe sich aber nicht wesentlich geändert, hieß es.