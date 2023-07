Jaissle in die Wüste? Deal schon „in der Endphase“

Auftaktspiel in Altach

Salzburg startet am Samstag in Altach in die neue Bundesliga-Saison. In Vorarlberg wird Jaissle aller Voraussicht nach (noch) dabei sein. „Dass es sein letztes Spiel als Coach von den Mozartstädtern ist, darf zumindest zum jetzigen Stand bezweifelt werden. Zwar würde er in Saudi Arabien viel mehr Geld verdienen, aber sportlich gesehen wäre der Wechsel kein Aufstieg für ihn. Das weiß auch der 35-Jährige, der stets betont, dass er sich bei den Bullen pudelwohl fühlt“, schreibt „Krone“-Journalist und Salzburg-Experte Philip Kirchtag in seiner Kolumne am Freitag.