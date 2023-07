Abgang droht! Saudis legen sich auf Jaissle fest

Weder Bestätigung noch Dementi von Jaissle

Jaissle wollte sich bei der Klub-Pressekonferenz vor dem Saisonstart am Samstag in Altach dazu nicht äußern. „Das ist nichts Neues für mich, ich fahre meine gewohnte Linie. Ich äußere mich nicht zu Spekulation. Sehen sie es mir nach, da bleibe ich meiner Linie treu“, erklärte Jaissle am Donnerstag. Weder Bestätigung noch Dementi will der 35-jährige Deutsche geben.