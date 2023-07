„Ein Schock!“ Teamchef Rangnick rief Lainer an

Teamchef Ralf Rangnick hatte so wie alle anderen die Nachricht am Vormittag aus den Medien erfahren, noch Donnerstagabend gab es ein Telefonat zwischen dem Teamchef und dem Verteidiger: „Eine solche Diagnose ist natürlich ein Schock. Ich wünsche Stefan und seiner Familie viel Kraft in dieser schwierigen Zeit und hoffe, dass er bald wieder vollkommen gesund wird.“