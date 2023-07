Lainer an Krebs erkrankt - Wegbegleiter geschockt

„Das ist sehr, sehr bitter. Es ist ein Wahnsinn, wenn man Stefan kennt, was er für Sportler ist, wie fit er ist und wie er für den Sport lebt. Das stellt alles andere in den Schatten“, erklärte der Sportdirektor von Red Bull Salzburg. „Ich hoffe, dass die Therapie gleich anschlägt, dass Stefan so bald wie möglich wieder voll fit sein Leben leben kann und Profi sein kann. Das Wichtigste ist, dass er gesund wird. Dafür wünschen wir ihm alles Gute“, sagte Freund am Donnerstag.