Janko: „Als neutraler Fan tut mir das extrem weh!“

„Katzer sind die Hände gebunden“

„Als neutraler Fußball-Fan tut mir das extrem weh, wie es um die Austria steht, die hat noch immer Verbindlichkeiten in astronomischer Höhen. Aber auch, wie weit Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. (Rapids Sport-Geschäftsführer Markus) Katzer ist ja angetreten unter anderen Voraussetzungen, was er wirklich ausgeben darf im Sommer. Da sind ihm aus finanziellen Gründen die Hände gebunden. Warum (Rapid-Präsident Alexander) Wrabetz bei seiner Bestellung auf viel mehr hoffen hat lassen und was seither passiert ist, weiß ich nicht. Und warum man dann so eine Vollbremsung hinlegt von der Ausgabenseite her“, erklärte Janko.