Fälle von Hepatitis und Fettleber steigen

90 % weniger Hepatitis-Fälle bis 2030 - dieses ambitionierte Ziel kann nur mit entsprechender Teststrategie und Therapie erreicht werden. Deshalb wird am 28. Juli - mit dem Welt-Hepatitis-Tag - auf die Gefahren von viralen sowie vielen anderen Lebererkrankungen aufmerksam macht. „Das Ziel ist es, Hepatitis B, C und Delta bis zum Jahr 2030 zu eliminieren und das Bewusstsein für diese Leiden in Österreich zu erhöhen“, erklärte Angelika Widhalm, Vorsitzende der Hepatitis Hilfe Österreich - Plattform Gesunde Leber (HHÖ, gesundeleber.at), bei einer Pressekonferenz in Wien.