Angebot da: Wechsel von Sadio Mane wird konkreter!

Al-Nassr, der Klub von Superstar Cristiano Ronaldo, bietet laut dem britischen Journalisten Ben Jacobs satte 40 Millionen für Bayerns Sadio Mane. Was die Münchner freut: Vor einem Jahr hatten man 32 Millionen Euro an den FC Liverpool überwiesen. Obwohl Mane bei den Bayern nicht glänzen konnte, sieht es jetzt so aus, als könnte der deutsche Rekordmeister ein Transferplus erzielen.