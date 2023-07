Peter Pacult: „Ich kann die Leute nicht zwingen“

Die Erfolge in den vergangenen beiden Jahren lassen bei Austria Klagenfurt keine übertriebenen Erwartungen aufkommen. Zweimal in Folge qualifizierten sich die Kärntner für die Top-6 der Meistergruppe, trotzdem bleibt das Ziel für 2023/24 im Vergleich zu den zwei Vorsaisonen unverändert. „Wir wollen den Klassenerhalt schaffen“, sagte Trainer Peter Pacult. Die Zurückhaltung des Wieners liegt auch in der aktuellen Personalsituation begründet. Nachdem Goalgetter Markus Pink die Klagenfurter schon im Winter in Richtung China verlassen hatte, kehrten im Sommer unter anderem Maximiliano Moreira, Florian Rieder und Michael Blauensteiner dem Verein den Rücken. „Das muss man erst einmal kompensieren. Im Moment haben wir da doch die eine oder andere Baustelle“, erklärte Pacult.