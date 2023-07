Ab 10.30 Uhr LIVE: Deutschland gegen Marokko

Die zweifachen Weltmeisterinnen von 2003 und 2007 treffen in ihrem ersten Gruppenspiel bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft auf die Debütantinnen aus Marokko. Die Testspiele vor Turnierbeginn liefen für die DFB-Frauen vom Ergebnis her nicht unbedingt nach Plan, jetzt können sie aber in den Turniermodus schalten. Marokko schwimmt auf der Euphoriewelle des Erfolgs der Männer in Katar 2022 und des Finaleinzugs beim Afrikanischen Nationen-Pokal letztes Jahr und geht nun hochmotiviert ins Turnier - auch wenn sie natürlich wissen, dass sie in einer schweren Gruppe spielen.