Sexuelle Orientierung? Reporter sorgt für Aufreger

Mit der Frage nach der sexuellen Orientierung von Spielerinnen des Teams von Marokko hat ein BBC-Reporter bei der Fußball-WM in Melbourne für Aufregung gesorgt. Bei der offiziellen Pressekonferenz am Sonntag vor dem Montag-Match gegen Deutschland wurden Coach Reynald Pedros und Kapitänin Ghizlane Chebbak gefragt, ob es homosexuelle Spielerinnen in der Equipe gibt. Wie „The Athletic“ berichtete, habe der vom Weltverband (FIFA) eingesetzte Moderator die Befragung gestoppt.