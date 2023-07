Automatischer Ofen führt zu Brand in Backstube

Einsatz für die Florianijünger in Telfs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Sonntag! Wegen Brot vom Vortag, das in Plastikboxen in einem Ofen gelagert war, kam es zu einem Brand in einer Backstube. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen.