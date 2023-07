Eine Weltmeisterschaft ohne Männer

1. Ist nicht auch Deutschland in derselben Vorrundengruppe? Nein. Die Deutschen haben jedoch sensationell ein Vorbereitungsspiel für die WM verloren. Gegen Sambia. Nach einem frühen 0:2 und dem Ausgleich zum 2:2 in der Nachspielzeit gab es am Ende ein 2:3. Ein Freund, der das Spiel nicht gesehen hatte und beim Fußball immer alles besser weiß, forderte daraufhin den Rücktritt von Bundestrainer Hansi Flick.