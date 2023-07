Einwechslung in Minute 51 - Tor in Minute 94

Robert Taylor hatte die Gäste aus Miami in der 44. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Die Hausherren glichen in der 65. Minute durch Uriel Antuna aus. Und dann kam Messi, der bis dahin schon einige starke Akzente gesetzt hatte. Knapp außerhalb des 16ers ging der argentinische Zauberdribbler (fragwürdig?) zu Boden. Ob‘s wirklich ein Foul war - heikel. Und verwertete den Freistoß selbst direkt. Ganz im Messi-Style.