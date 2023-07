Kind spielte mit Feuerzeug, Wohnung fing Feuer

Am Freitag gegen 15 Uhr kam es in einer Wohnung im 1. Stock eines Mehrparteienhauses in Jenbach zu einem Brand. Als die Bewohner eigenen Angaben zufolge das Feuer bemerkten, flüchteten diese aus der Wohnung. Zwei Zeugen, ein 23-jähriger Österreicher und ein 41-jähriger Türke, welche zur selben Zeit den Brand von außen bemerkten, liefen in die Wohnung, um der Familie zu helfen.