Hitzewelle verdoppelt jetzt Mineralwasser-Absatz

„Der Konsument will ja Abwechslung“

Die Dose ist überhaupt ein zweiter erkennbarer Trend. Römerquellle bietet seine Emotion-Line nun zusätzlich auch im Blech an. Starzinger-Chef Moser brachte jüngst sogar normales Frankenmarkter-Mineral nun so in die Regale. „International ist das üblich, teilweise weil dort PET verboten ist, die Dose ist ja gut recyclebar. Wir versuchen das jetzt als Test auch in Österreich, der Konsument will ja Abwechslung.“