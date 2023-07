Kunstwerke von Pensionistin zieren einige Wände

Als „Mädchen für alles“ wird die 74-jährige Waldtraud Fahrnberger aus Scheibbs gerne von den 17 Mitbewohnern in der Bürgerspitalgasse 3 genannt. Denn die Mostviertlerin schaute freiwillig genauestens darauf, dass im Wohnhaus alles in Ordnung ist. Von Verrechnungen in Sachen Müllabfuhr und Heizungsangelegenheiten bis zu diversen Reparaturen - sie kümmerte sich um alles.