Mit der Krone zur „Gefährlichen Liebe“

Heiße Liebe, Geldgier, Intrige - clevere Hobby-Schnüffler sind gefragt! Hinter dem kniffligen Fall steckt Escape-Entwicklerin Nina Meran, die gemeinsam mit dem Unternehmen Flaschenduft und dem Verein Seewinkel Together die neue Freizeitattraktion in Andau ins Leben gerufen hat. „Auf die Detektive wartet ein aufregendes Abenteuer für alle fünf Sinne. Bei einem Rätsel, das geknackt werden muss, wird erstmals Augmented Reality eingesetzt, also die virtuelle Erweiterung der Wahrnehmung“, spornt Meran die Neugierde an. Sie hat bereits elf spannungsgeladene Escape-Projekte im Burgenland auf die Beine gestellt.