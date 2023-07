Urlaub zur falschen Zeit? Aufregung um Ivanschitz

Erst Paris, dann Saint-Tropez - nach zehntägiger Auszeit kehrte Andreas Ivanschitz am Mittwoch in sein Büro auf die Hohe Warte zurück. Darf sich ein Sportdirektor während der Transferzeit Urlaub gönnen? „Das ist ein 24-Stunden-Job, sieben Tage die Woche, demnach könnte man nie wegfahren“, verteidigt sich Ivanschitz. „Es war die einzige Gelegenheit, um mit der gesamten Familie Zeit verbringen zu können. Und es war schon so, dass ich viel am Telefonieren war!“