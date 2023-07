Monschein: „… dann ist Fußball nicht mehr Fußball“

Admira, Austria Wien, LASK, Altach, Ried - Christoph Monschein hat in den vergangenen Jahren einiges gesehen und erlebt. An vieles erinnert sich der einfache ÖFB-Nationalspieler (2020 in der Nations League gegen Rumänien) gerne zurück, doch so manches Kapitel ging unschön zu Ende. Alles abgehakt! Seine Torjagd geht nun bei der Vienna, Österreichs ältestem Fußballklub, weiter. „Ich bin froh, wieder in der Nähe von Familie und Freunden zu sein. Das ist mir in den letzten Jahren abgegangen“, so der 30-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.