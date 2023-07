Zum Reinhardt-Jubiläum gibt’s Schätze aus Archiv

Insgesamt drei Schauplätze gibt es für die Jubiläumsausstellung. So verteilten sich die Gäste nach dem offiziellen Akt rasch und erhielten an allen Standorten individuelle Führungen. In der Edmundsburg erhellt die Ausstellung das Verhältnis zwischen Zweig und Reinhardt. Ebenfalls stellt sie Reinhardts „Faust“-Inszenierung von 1933 in ihren zeitgeschichtlichen Kontext. Im Karl-Böhm-Saal gibt es unter anderem Bühnenmodelle, Skizzen und Erinnerungsstücke zu sehen. Auf Schloss Leopoldskron will man Reinhardts „Faust“ anhand des „Faust“-Regiebuchs, Probenotizen und Briefen erfahrbar machen.