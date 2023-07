„Für diese Verhältnisse war Bergung sehr schnell“

Wegen eines technischen Defektes aufgrund der heftigen Unwetterfront standen am Dienstagnachmittag die Gondeln des Ski- und Wandergebietes Schlick 2000 im Tiroler Stubaital still, wie ausführlich berichtet. Ein Augenzeuge, der in einer Gondel fest saß, schilderte der „Krone“ die beunruhigenden Szenen und übte auch Kritik an der Rettungsaktion. Darauf reagieren nun die Einsatzkräfte, die vor Ort unermüdlichen Einsatz an den Tag legten.