Linda de Mol (59) zeigt sich splitterfasernackt

Im nächsten Leben will sie …

Als Person des öffentlichen Lebens könne sie sich nämlich nur bedingt nackt zeigen, Menschen heutzutage würden ihr „keinen Zentimeter Privatsphäre gönnen“. Dadurch, dass man heute so schnell ein Foto aufnehmen und es binnen weniger Sekunden mit der gesamten Welt teilen kann, traue sich fast niemand mehr, sich beispielsweise öffentlich zu sonnen, insbesondere wenn man in der Öffentlichkeit steht.