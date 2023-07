„Alexa“ ist Entlastungszeugin für Exfreund

„Alexa, spiele Radio Österreich“ – und die so beliebte KI-„Haushaltshilfe“ folgte brav der Stimme ihres Auftraggebers. Und das, obwohl dieser zur selben Zeit (exakt um 5.10 Uhr früh) eigentlich gerade zehn Kilometer entfernt seiner Ex-Freundin ein Messer in den Bauch gerammt haben soll. So zumindest die Version der derzeit in Untersuchungshaft sitzenden Verdächtigen und deren minderjährigen Tochter (die „Krone“ berichtete).