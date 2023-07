Fünf Mal um Globus: Formel-1-Stars im Reisestress

Eine „stärkere Regionalisierung“ des Kalenders soll nun „den logistischen Aufwand verringern und die Saison nachhaltiger gestalten“, hatte die Formel 1 zuletzt mitgeteilt. Dabei hoben die Organisatoren den „besseren Flow“ von Rennen in bestimmten Regionen hervor. Dieser ist zum Saisonstart in Bahrain und Saudi-Arabien, bei den Europa-Rennen im Sommer oder am Ende des Jahres beim „Triple-Header“ in den USA, Mexiko und Brasilien zwar gegeben. Dennoch weist der Kalender folgenschwere Probleme und Defizite in Bezug auf die Reisekilometer auf.