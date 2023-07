Canyoningunfall in Schlucht: Gast verletzt

Ein geprüfter Schluchtenführer war am Montag in der Auerklamm in Ötz mit drei Gästen unterwegs, als das Unglück geschah. Im unteren Drittel der Schlucht entschloss sich der Canyoningführer eine sogenannte „Rutsche“ aufgrund des zu niedrigen Wasserstandes zu umgehen. In diesem Bereich befindet sich ein „Fixseil“, an dem sich die Gäste bei der Umgehung der Rutsche festhalten müssen. Leider klappte das nicht bei allen Dreien: Der 32-Jährige rutschte aus und schlug mit dem rechten Bein am Felsen auf.