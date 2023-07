„Bergopfer“ lag in Hängematte am Traunstein

Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht: Der Notruf eines besorgten Bootsfahrers am Traunsee führte zu einem Rettungseinsatz mit kuriosem Ende. Denn das vermeintliche Bergopfer vom Traunstein wollte nicht gerettet werden, sondern in Ruhe in seiner Hängematte liegen - wenn auch an einem ungewöhnlichen Ort. Die „Krone“ sprach auch mit dem Chef der Bergrettung OÖ, was bei der aktuellen Hitze sinnvoll ist und was nicht.