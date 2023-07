Seltene Einblicke: So entstand der Stubenbergsee

Gäste strömten von weit her

Stubenberg wandelte sich von einer landwirtschaftlich geprägten zu einer Tourismusgemeinde. Die Badegäste strömten von weit her, aus Wien, Graz und der Obersteiermark. Viele Gästebetten entstanden, aber kaum in hochwertigen Kategorien, oftmals waren es privat vermietete Zimmer. Das war vor allem in den 1990ern problematisch, als Kroatien immer stärker als günstiges Urlaubsland lockte und Flugreisen in ferne Länder leistbarer wurden.