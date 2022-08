Ein See-Idyll, wo einst Äcker und Felder waren

See als Hochwasserschutz gebaut

„Dass es einmal so touristisch wird, hatte damals niemand geahnt“, sagt der Bademeister, der seit 1998 hier arbeitet. Heute kommen Gäste aus Nah und Fern nach Stubenberg, um zu baden, Ausflüge in den nahen Tierpark Herberstein und zur Riegersburg zu machen oder Zeit mit der Familie zu verbringen. Die Kleinen sind der klare Fokus rund um das 25 Grad warme Gewässer: Die Zugänge in den See fallen flach ab, es gibt Spielplätze zu Land und zu Wasser und sogar ein neues Piratenschiff.