ÖTV-Ass Joel Schwärzler zählt zum Favoritenkreis

Ländle-Ass Joel Schwärzler ist diese Woche bei den nur sieben Kilometern Luftlinie von der österreichischen Staatsgrenze stattfinden U18-Europameisterschaften in Klosters (Sz) am Start. Gespielt wird auf Sand, was nach den misslungenen Einsätzen zuletzt auf Rasen ein willkommener Tapetenwechsel ist. „Es war wieder gut, auf Sand zu wechseln. Einen Belag, wo sich Joel wohlfühlt“, sagt ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer. In Runde eins hat Schwärzler ein Freilos, am Dienstag steigt der auf Nummer drei Gesetzte in Runde zwei ein.