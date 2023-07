Stars der WM: Mütter, Models und Ikonen

Die spannendste Persönlichkeit ist für Schnaderbeck die 38-jährige Amerikanerin Megan Rapinoe: „Sie ist eine absolute Leaderin und Idealistin. Megan spricht die Dinge, die nicht jeder in den USA gut und schön findet, klar an. Wenn ihr etwas wichtig ist, sind ihr Widerstand und Kritik egal.“ Sie war die erste weiße Athletin, die sich bei den Protesten gegen Rassismus weigerte, die US-Hymne mitzusingen. Rapinoe bekannte sich auch schon im Juli 2012 zu ihrer Homosexualität. Heute lebt die 199-fache Teamspielerin in einer Beziehung mit Basketballerin Sue Bird.