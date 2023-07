Kleine Baby-Katze hilflos in Liftschacht gefangen

Mit lauten, Mark durchdringenden, verzweifelten Schreilauten machte jüngst ein winziges Katzenbaby in Krems auf sich aufmerksam. Der kleine Stubentiger war hilflos in einem Liftschacht gefangen. Umgehend wurde die Feuerwehr alarmiert, um dem armen Tier zu helfen. Doch das war gar nicht so einfach. Denn bevor die Kameraden das Kätzchen aus seiner misslichen Lage befreien konnte, musste erst eine Bodenplatte entfernt werden, um das Kleine behutsam zu bergen. Es war über und über mit Öl verschmiert. Der verängstigte Vierbeiner wurde umgehend ins Tierheim Krems gebracht.