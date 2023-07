Der Wiener Praterwirt lädt Sie herzlichst ein!

Bio-Qualität steht an oberster Stelle

Doch das Bier ist nicht das Einzige, was hier besonders ist. Als echtes Highlight gilt die hauseigene Fleischerei. Zusammen mit Fleischermeister Max Klaghofer, verspricht das Praterwirt-Team höchste Qualität und Regionalität. Ganze Tiere aus Niederösterreich werden professionell verarbeitet und bieten so eine unvergleichliche Auswahl an Fleisch- und Wurstspezialitäten. Diese können Sie nicht nur vor Ort genießen, sondern auch aus der Fleischerei-Feinkost mit nach Hause nehmen.