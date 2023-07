Bund investiert in Trinkwasserversorgung

Damit auch kommende Generationen in Österreich ausreichend mit Trinkwasser versorgt sind, hat das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag Pläne zur Sicherung der Trinkwasserversorgung vorgelegt. Aufgrund des Klimawandels sinken die Grundwasserspeicher, gleichzeitig steigt der Wasserbedarf, weil die Bevölkerung wächst. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) will mehr Geld, Forschung und Bewusstsein in das Thema Trinkwasser stecken.