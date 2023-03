Brunnenbauer müssen tiefer nach Trinkwasser graben

Weltwassertag wird immer wichtiger

Der Weltwassertag findet seit 1993 jedes Jahr am 22. März statt und wird seit 2003 von UN-Water organisiert. In der Agenda 21 der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro wurde er vorgeschlagen und von der UN-Generalversammlung am 22. Dezember 1992 beschlossen. Seit seiner Premiere hat er erheblich an Bedeutung gewonnen. Ziel ist, dem global bedeutsamen Thema Wasser Bedeutung und Aufmerksamkeit zu widmen. Jährlich werden für die interessierte Bevölkerung Informationen zu Wasserthemen angeboten oder zu Veranstaltungen eingeladen. Auf www.wasseraktiv.at und www.generationblue.at gibt es regelmäßige Informationen rund ums Thema Wasser und was in Österreich zum Weltwassertag angeboten wird.