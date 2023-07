Tickets für Nolans Opus „Oppenheimer“ gewinnen

Mit seinem epischen, in IMAX® gefilmten Thriller „Oppenheimer“ entführt Drehbuch- und Regie-Ikone Christopher Nolan sein Publikum in das pulsierende Paradoxon eines rätselhaften Mannes, der die Zerstörung der Welt riskieren muss, um sie zu retten. Wir verlosen Tickets für die Cineplexx Highlight Movie Night presented by krone.tv & DOT in den Cineplexx-Kinos in Salzburg, Villach und Innsbruck am 20. Juli!