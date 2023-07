Künstlerin macht Geschichte des Bergbaus sichtbar

Die erste Hauswand im Zentrum der Marktgemeinde Obervellach wird bereits seit Tagen von Aktrice Edith-Maria Lesnik bearbeitet. Mittels Hebebühne überträgt die Künstlerin die Geschichte des Bergbaus auf die Fassade. „Die Linien symbolisieren den Gold-, Silber- und Kupferabbau und somit den Wohlstand und Reichtum in der Zeit des Bergbaus im Mölltal“, erklärt Lesnik. Die Bergknappen, die aus ganz Europa kamen, hatten ein schweres Leben und siedelten sich im Mölltal an. Auch heute gibt es noch viele Bergarbeiter aus dem Mölltal, die in ganz Europa als Tunnelbauarbeiter begehrt sind. „Das älteste noch heute existierende Bergwerksverzeichnis in Obervellach belegt eindeutig, dass um 1480 in der Teuchl Silberbergwerke vorhanden waren.“