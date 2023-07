Anrainer wehren sich erneut gegen Studentenheim

Prachtvolle Mehrparteienhäuser stehen dicht an dicht in der Innsbrucker Kaiser Josef-Straße, Rosen im Garten, eigene Parkplätze vor dem Haus. Es ist zweifelsfrei einer der schöneren Orte in Innsbruck, eine ruhige Gegend, obwohl in der Innenstadt. Hier soll in einem Innenhof ein Studentenwohnheim mit 70 Plätzen entstehen. Doch ähnlich wie schon in Hötting versuchen sich auch hier die Anrainer zu wehren.