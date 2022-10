Garçonnièren zur Miete im Schnitt um fast 700 Euro

Innsbruck teurer als Wien

In Innsbruck ist für Garçonnièren ein Plus von 5 Prozent zu verzeichnen. Im Mittel muss man für ein kleines Apartment in der Tiroler Landeshauptstadt 670 Euro monatlich hinblättern. Zum Vergleich: In Wien sind es „lediglich“ 570 Euro. Der Preis in Tirols Landeshauptstadt ist der höchste Wert einer österreichweiten Untersuchung, die die Plattform immowelt.at zum Thema „Studentenapartments“ durchgeführt hat.