Arterie durchtrennt! Surf-Star bei Ritt gestorben

„Das ist zu früh“

Jones verstarb wenig später im Krankenhaus, er hinterlässt drei Töchter. „Es fühlt sich nicht echt an. Ich liebe dich so sehr, Papa, und ich wünschte, ich könnte dich ein letztes Mal umarmen. Ich wünschte, ich könnte dir noch einmal sagen, wie sehr ich dich liebe und dir danken, dass du der beste Vater bist. Ich wünschte, du wärst noch hier bei uns, du hättest noch nicht gehen sollen. Das ist zu früh“, schrieb Isabella Jones zu einer Serie an Bildern, die sie gemeinsam mit ihrem Vater zeigt.