Bei diesen Jobs gerät jeder ins Schwitzen

Alles cool am Eisstand

Wem von all dem Badespaß der Magen knurrt, dem verkauft Michael Stützner gleich nebenan Eis und Sandwiches. Der 16-Jährige hilft im Sommer im Kiosk aus und steht dabei an gut besuchten Tagen von zehn Uhr Vormittags bis acht am Abend hinter dem Tresen. Heiß ist ihm nur beim Aufsperren, aber sobald die Türen geöffnet sind und die Zugluft die Abwärme der Kühltruhen hinausbläst, ist der Schüler ganz in seinem Element. Nach getaner Arbeit hat er aber meist genug vom Trubel des Linzer Freibads: „Da nehme ich lieber zuhause eine kalte Dusche“, grinst er.