Soll es auch bei uns „Hitze-Lockdowns“ geben?

Vorstoß in Deutschland:: Die SPD in Schleswig-Holstein fordert einen Hitze-Lockdown, wenn die Temperaturen über 35 Grad steigen. Dabei sollen Veranstaltungen verboten und an vielen Orten kostenlose Sonnencreme-Spender aufgestellt werden. Da unser Nachbarland öfters als ein Vorreiter in Gesetzen gilt, stellt sich nun die Frage ob es bei uns auch zu einem Hitze-Lockdown kommen könnte. Soll es bei uns auch so etwas geben oder denken Sie, das sei übertrieben? Wir sind auf Ihre Meinung dazu sehr gespannt!