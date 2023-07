Wimbledon-Ärger: Zverev schimpft über eigenes Team

Normalerweise kümmert sich Tobias Kamke um die Matchvorbereitung von Zverev. Doch Kamke ist in Wimbledon nicht mit dabei. „Dann muss das halt jemand anderes machen. Mir fiel erst auf, dass er so stark ist, als er mir vier Asse an der Nase vorbei mit 320 km/h serviert hat. Davor denkt man: Ok, die Japaner spielen von der Grundlinie und schlagen nicht so schnell auf. Dann haut er die Dinger raus. Da wusste ich: Das wird interessant heute“, so Zverev.