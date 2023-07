Tennis-Star Badosa: „Zur Info: Ich habe verloren“

Kein Mixed-Auftritt mit Tsitsipas

Badosa war fassungslos, reagierte dennoch professionell. „Zu Ihrer Information: Ich habe verloren - und nicht gewonnen“, erklärte die 25-Jährige. „Nein?“, war der Reporter anscheinend überrascht und stellte erneut die Fitness-Frage. „Nun, ich bin nicht in Bestform. Ich musste gerade aufgeben. Also ich wünsche mir, dass ich mich besser fühlen würde“, so Badosa, die auch ihr Antreten mit Freund Stefanos Tsitsipas im Mixed absagen musste.